Четыре иностранных посла и один консул в Баку изучают азербайджанский язык

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ В переводческом центре при Кабинете министров функционируют курсы языков в целях правильного и удобного освоения азербайджанского языка иностранцами, проживающими в Азербайджане.

Как сообщили на запрос Report в центре, интерес к курсам проявляют сотрудники посольств иностранных государств в Азербайджане, представители различных иностранных организаций в Азербайджане, руководители и работники иностранных компаний, а также другие иностранцы, желающие изучить азербайджанский язык.

На первом этапе на курсах участвовали чрезвычайные и полномочные послы Кубы, Сербии, Испании и Нидерландов, а также сотрудники других посольств.

Во втором туре на уроках участие приняли консул и помощник посла Австрии в Азербайджане, сотрудники Бразильского посольства, несколько граждан Бразилии, военный атташе посольства Пакистана.

Сотрудники российского посольства проявляют большой интерес к курсам языка.

Отметим, что срок курсов составляет 6-12 месяцев. Занятия проводятся в административном здании переводческого центра.