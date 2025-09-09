Чэнь Дунсяо: Азербайджан способен усилить свою роль в региональном экономическом сотрудничестве

Азербайджан обладает потенциалом для усиления своей роли в региональном экономическом взаимодействии.

Как передает Report, об этом заявил журналистам президент Шанхайского института международных исследований Чэнь Дунсяо в рамках 13-ого заседания Форума мозговых центров Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

"Мы видим многообещающие перспективы для Азербайджана – страна может играть более крупную и конструктивную роль не только в собственном экономическом развитии, но и в укреплении регионального экономического сотрудничества", - подчеркнул он.

По словам Чэнь Дунсяо, выгодное географическое и стратегическое положение Азербайджана, а также внимание руководства к вопросам региональной связности - в частности, развитию Транскаспийского маршрута и интеграции с инициативой "Один пояс, один путь" - создают благоприятные условия для притока капиталов, инвестиций, услуг и человеческих ресурсов.

Президент Шанхайского института добавил, что проведение нынешнего форума в Баку совпало с первым годом председательства Азербайджана в организации, что придает встрече особое значение и отражает стратегические приоритеты страны.