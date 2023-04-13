Чавушоглу: Развитие наших отношений с Азербайджаном имеет жизненно важное значение

"Развитие наших отношений с братскими странами, особенно с Азербайджаном, имеет жизненно важное значение".

"Развитие наших отношений с братскими странами, особенно с Азербайджаном, имеет жизненно важное значение".

Как сообщает Report, об этом в интервью телеканалу Haber Türk заявил министр иностранных дел Турции Мевлуд Чавушоглу.

Дипломат также подчеркнул, что Азербайджан подал заявку на вступление в "Исламскую восьмерку" (D8).

"Необходимо расширять D-8. Азербайджан подал заявку на членство в организации. Например, можем ли мы расширить организацию, сделав ее D-20? Нам нужно превратить D-8 в D-20", - сказал глава МИД Турции.

Напомним, "Исламская восьмерка" (D-8) - международная организация по развитию сотрудничества между Бангладеш, Египтом, Нигерией, Индонезией, Ираном, Малайзией, Пакистаном и Турцией.