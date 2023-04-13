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Чавушоглу: Развитие наших отношений с Азербайджаном имеет жизненно важное значение

Чавушоглу: Развитие наших отношений с Азербайджаном имеет жизненно важное значение "Развитие наших отношений с братскими странами, особенно с Азербайджаном, имеет жизненно важное значение".
Внешняя политика
13 апреля 2023 г. 23:16
Чавушоглу: Развитие наших отношений с Азербайджаном имеет жизненно важное значение
Мевлют Чавушоглу

"Развитие наших отношений с братскими странами, особенно с Азербайджаном, имеет жизненно важное значение".

Как сообщает Report, об этом в интервью телеканалу Haber Türk заявил министр иностранных дел Турции Мевлуд Чавушоглу.

Дипломат также подчеркнул, что Азербайджан подал заявку на вступление в "Исламскую восьмерку" (D8).

"Необходимо расширять D-8. Азербайджан подал заявку на членство в организации. Например, можем ли мы расширить организацию, сделав ее D-20? Нам нужно превратить D-8 в D-20", - сказал глава МИД Турции.

Напомним, "Исламская восьмерка" (D-8) - международная организация по развитию сотрудничества между Бангладеш, Египтом, Нигерией, Индонезией, Ираном, Малайзией, Пакистаном и Турцией.

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Версия на азербайджанском языке Çavuşoğlu: "Azərbaycanla əlaqələrimizin inkişafı həyati əhəmiyyət kəsb edir"

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