Мевлют Чавушоглу: Признавшие "геноцид армян" умалчивают о геноциде в Ходжалы

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"Признавшие надуманный "геноцид армян" почему-то умалчивают о резне, учиненной армянами в азербайджанском городе Ходжалы".

Как сообщает турецкое бюро Report, об этом глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил на совместной с генсеком Организации экономического сотрудничества Хади Сулейманпуром пресс-конференции в Анталье.

Министр заявил, что решение о признании "геноцида армян" является средством давления, чтобы помешать анитеррористической операции "Источник мира", проводимой Турцией в Сирии.

"На самом деле геноцид в совсем недавнем прошлом учинили сами армяне в азербайджанском городе Ходжалы. Тогда зверски были убиты 613 невинных азербайджанцев, в том числе 106 женщин, 83 ребенка. Если кто-то хочет найти истину, пускай посмотрят, какие преступления против человечества сотворили террористы PKK/YPG в Ираке и Сирии", - сказал министр.

Вюсаля Аббасова