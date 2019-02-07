Мевлют Чавушоглу обратился к азербайджанским и турецким студентам в США

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ "Там, где нет Азербайджана, его интересы представляет Турция, там, где нет Турции – Азербайджан".

Как сообщает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", об этом глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сказал на пресс-конференции в Вашингтоне после заседания министров иностранных дел стран-членов международной коалиции против ИГ.

Обращаясь к азербайджанским и турецким студентам, глава МИД подчеркнул, что проживающие за границей азербайджанцы и турки осуществляют совместную деятельность: "Они вместе защищают нашу общую и национальную борьбу. И это отрадный факт. "Одна нация, два государства", но иногда мы действуем как единая страна. В ряде стран мира, где нет азербайджанских дипломатических представительств, турецкие дипмиссии проводят кампании в интересах Азербайджана. Там же, где нет турецких дипмиссий, Азербайджан, во главе с президентом Ильхамом Алиевым, представляет интересы Турции".

М.Чавушоглу также отметил важность газопровода TANAP, НПЗ Star и железнодорожной магистрали Баку-Тбилиси-Карс, подчеркнул, что по этим проектам Турция и Азербайджан осуществляют совместную деятельность.