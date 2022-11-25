Чавушоглу: Отношения Турции и Азербайджана находятся на уровне союзничества

"Наши отношения с Азербайджаном находятся на уровне союзничества".

"Наши отношения с Азербайджаном находятся на уровне союзничества".

Как сообщает Report, об этом глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, выступая на второй трехсторонней встрече министров иностранных дел и транспорта Азербайджана, Казахстана и Турции в городе Актау.

Он отметил, что в этом году президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дважды совершал визит в Азербайджан.

По словам Чавушоглу, значимость коридора Восток-Запад через Каспий растет день ото дня.

Министр отметил, что освобождение оккупированных территорий Азербайджана создало новые возможности.