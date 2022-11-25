О нас

Чавушоглу: Отношения Турции и Азербайджана находятся на уровне союзничества

Чавушоглу: Отношения Турции и Азербайджана находятся на уровне союзничества "Наши отношения с Азербайджаном находятся на уровне союзничества".
Внешняя политика
25 ноября 2022 г. 12:05
Чавушоглу: Отношения Турции и Азербайджана находятся на уровне союзничества

"Наши отношения с Азербайджаном находятся на уровне союзничества".

Как сообщает Report, об этом глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, выступая на второй трехсторонней встрече министров иностранных дел и транспорта Азербайджана, Казахстана и Турции в городе Актау.

Он отметил, что в этом году президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дважды совершал визит в Азербайджан.

По словам Чавушоглу, значимость коридора Восток-Запад через Каспий растет день ото дня.

Министр отметил, что освобождение оккупированных территорий Азербайджана создало новые возможности.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Cavusoglu: Azerbaijan -Turkiye - at level of alliance
Версия на азербайджанском языке Çavuşoğlu: “Can Azərbaycanla münasibətlərimiz müttəfiqlik səviyyəsindədir"

Самое читаемое

В результате землетрясения в Турции скончались 2 человека, пострадали 68 человек
В результате землетрясения в Турции скончались 2 человека, пострадали 68 человек
23 ноября 2022 г. 13:55
СМИ: В Запорожской области Украины жестоко убили семью с двумя детьми
ФотоСМИ: В Запорожской области Украины жестоко убили семью с двумя детьми
19 ноября 2022 г. 05:29
Андрей Сипилин назначен помощником президента Азербайджана
Андрей Сипилин назначен помощником президента Азербайджана
24 ноября 2022 г. 18:19
В Украине создан тюркский батальон Туран
В Украине создан тюркский батальон "Туран"
21 ноября 2022 г. 06:31
Боррель: Турция предоставила доказательства, что не обходит санкции ЕС против России
Боррель: Турция предоставила доказательства, что не обходит санкции ЕС против России
23 ноября 2022 г. 00:06
Китайский дракон запаздывает на Южный Кавказ
Китайский "дракон" запаздывает на Южный Кавказ
22 ноября 2022 г. 14:45
Назван главный фаворит ЧМ- 2022 в Катаре
Назван главный фаворит ЧМ- 2022 в Катаре
19 ноября 2022 г. 09:09
МЧС: Строительство ряда зданий остановлено
ФотоМЧС: Строительство ряда зданий остановлено
19 ноября 2022 г. 12:10
Эксперт: Азербайджан будет иметь более тесные отношения с азербайджанским населением Ирана
Эксперт: Азербайджан будет иметь более тесные отношения с азербайджанским населением Ирана
22 ноября 2022 г. 12:46
В ходе акций протеста в Иране погибли более 400 человек
В ходе акций протеста в Иране погибли более 400 человек
19 ноября 2022 г. 04:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi