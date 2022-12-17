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Часть гумпомощи из Азербайджана достигла Украины

Часть гумпомощи из Азербайджана достигла Украины Часть очередной гуманитарной помощи, отправленной Азербайджаном, уже достигла Украины.
Внешняя политика
17 декабря 2022 г. 13:54
Часть гумпомощи из Азербайджана достигла Украины

Часть очередной гуманитарной помощи, отправленной Азербайджаном, уже достигла Украины.

По данным восточноевропейского бюро Report, церемония передачи груза гуманитарной помощи состоялась в Черновицкой области Украины.

Выступивший на церемонии временный поверенный в делах посольства Азербайджана в Украине Сабир Рзаев сообщил, что последняя партия гуманитарная помощь была отправлена на основании обращения Украины: "В Украину уже прибыла часть партии из 45 трансформаторов и 50 генераторов, отправленных ОАО “Азерэнержи”. Оставшаяся часть груза, как ожидается, будет доставлена в страну в ближайшие дни”.

Он отметил, что в общей сложности Азербайджан отправил в Украину гуманитарной помощи на порядка 30 млн манатов.

Присутствовавший на церемонии официальный представитель министерства энергетики Украины Петро Луцив поблагодарил Азербайджанское государство и народ за гуманитарную помощь.

По его словам, в тяжелые дни Азербайджан всегда поддерживал Украину: “Гуманитарная помощь из Азербайджана будет направлена в Херсонскую, Харьковскую, Николаевскую и Черниговскую области, которые больше всего пострадали от ракетных ударов России”.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın göndərdiyi humanitar yardımın bir hissəsi Ukraynaya çatıb

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