Часть гумпомощи из Азербайджана достигла Украины

Часть очередной гуманитарной помощи, отправленной Азербайджаном, уже достигла Украины.
По данным восточноевропейского бюро Report, церемония передачи груза гуманитарной помощи состоялась в Черновицкой области Украины.
Выступивший на церемонии временный поверенный в делах посольства Азербайджана в Украине Сабир Рзаев сообщил, что последняя партия гуманитарная помощь была отправлена на основании обращения Украины: "В Украину уже прибыла часть партии из 45 трансформаторов и 50 генераторов, отправленных ОАО “Азерэнержи”. Оставшаяся часть груза, как ожидается, будет доставлена в страну в ближайшие дни”.
Он отметил, что в общей сложности Азербайджан отправил в Украину гуманитарной помощи на порядка 30 млн манатов.
Присутствовавший на церемонии официальный представитель министерства энергетики Украины Петро Луцив поблагодарил Азербайджанское государство и народ за гуманитарную помощь.
По его словам, в тяжелые дни Азербайджан всегда поддерживал Украину: “Гуманитарная помощь из Азербайджана будет направлена в Херсонскую, Харьковскую, Николаевскую и Черниговскую области, которые больше всего пострадали от ракетных ударов России”.