Часть гумпомощи из Азербайджана достигла Украины

Часть очередной гуманитарной помощи, отправленной Азербайджаном, уже достигла Украины.

Часть очередной гуманитарной помощи, отправленной Азербайджаном, уже достигла Украины.

По данным восточноевропейского бюро Report, церемония передачи груза гуманитарной помощи состоялась в Черновицкой области Украины.

Выступивший на церемонии временный поверенный в делах посольства Азербайджана в Украине Сабир Рзаев сообщил, что последняя партия гуманитарная помощь была отправлена на основании обращения Украины: "В Украину уже прибыла часть партии из 45 трансформаторов и 50 генераторов, отправленных ОАО “Азерэнержи”. Оставшаяся часть груза, как ожидается, будет доставлена в страну в ближайшие дни”.

Он отметил, что в общей сложности Азербайджан отправил в Украину гуманитарной помощи на порядка 30 млн манатов.

Присутствовавший на церемонии официальный представитель министерства энергетики Украины Петро Луцив поблагодарил Азербайджанское государство и народ за гуманитарную помощь.

По его словам, в тяжелые дни Азербайджан всегда поддерживал Украину: “Гуманитарная помощь из Азербайджана будет направлена в Херсонскую, Харьковскую, Николаевскую и Черниговскую области, которые больше всего пострадали от ракетных ударов России”.