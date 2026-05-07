    Чарльз Кайонга: WUF13 откроет новые возможности для международного сотрудничества

    07 мая, 2026
    • 16:06
    Чарльз Кайонга: WUF13 откроет новые возможности для международного сотрудничества

    13-я сессия Всемирного форума городов (WUF13) имеет большое значение для Руанды, поскольку в ее рамках будет обсуждена одна из важнейших глобальных проблем - жилищное строительство.

    Об этом в комментарии турецкому бюро Report заявил посол-нерезидент Руанды в Азербайджане Чарльз Кайонга.

    По его словам, Руанду на WUF13 представит делегация во главе с министром инфраструктуры страны.

    Кайонга отметил, что форум предоставляет странам-участницам широкие возможности для развития дипломатического и стратегического сотрудничества на международном уровне.

    Посол подчеркнул, что столица Руанды Кигали считается самым чистым городом Африки: "Поскольку город известен ухоженными улицами, зелеными насаждениями и серьезной экологической политикой, наши эксперты также готовы с удовольствием поделиться своим опытом".

    Напомним, что WUF13 пройдет в Баку с 17 по 22 мая.

    Səfir: Qlobal problemin müzakirə ediləcəyi WUF13 Ruanda üçün çox əhəmiyyətlidir

