Чарльз Кайонга: WUF13 откроет новые возможности для международного сотрудничества

13-я сессия Всемирного форума городов (WUF13) имеет большое значение для Руанды, поскольку в ее рамках будет обсуждена одна из важнейших глобальных проблем - жилищное строительство.

Об этом в комментарии турецкому бюро Report заявил посол-нерезидент Руанды в Азербайджане Чарльз Кайонга.

По его словам, Руанду на WUF13 представит делегация во главе с министром инфраструктуры страны.

Кайонга отметил, что форум предоставляет странам-участницам широкие возможности для развития дипломатического и стратегического сотрудничества на международном уровне.

Посол подчеркнул, что столица Руанды Кигали считается самым чистым городом Африки: "Поскольку город известен ухоженными улицами, зелеными насаждениями и серьезной экологической политикой, наши эксперты также готовы с удовольствием поделиться своим опытом".

Напомним, что WUF13 пройдет в Баку с 17 по 22 мая.