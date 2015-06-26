Ежегодная сессия ПА ОБСЕ пройдет 5-9 июля в Хельсинки

Баку. 26 июня. REPORT.AZ/ Ежегодная сессия Парламентской Ассамблеи ОБСЕ пройдет 5-9 июля в Хельсинки. Как сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу ПА ОБСЕ, в сессии примут участие порядка 300 парламентариев стран ОБСЕ.

Основными темами нынешней сессии станут кризис в Украине, бедственное положение мигрантов и беженцев, контроль над вооружениями, изменение климата и др. вопросы.

Ожидается, что по итогам будет принята Хельсинская декларация 2015, содержащая рекомендации Ассамблеи в сфере политических вопросов, экономики, окружающей среды и прав человека.