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    Церемония установки пограничных знаков на госгранице между Азербайджаном и Россией пройдет в феврале

    Очередная встреча по делимитации государственной границы с Грузией намечена на первый квартал этого года© Report

    Баку. 20 января.REPORT.AZ/ Церемония установки пограничных знаков на государственной границе между Азербайджаном и Россией пройдет в феврале.

    Как сообщает Report, об этом журналистам сказал заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.

    По его словам, очередная встреча по процессу демаркации границы между Азербайджаном и Россией пройдет в Баку после 20 февраля.

    Затем на границе на территории Гусарского района состоится церемония размещения пограничных знаков.

    Также замминистра отметил, что очередная встреча по делимитации государственной границы Азербайджана с Грузией намечена на первый квартал этого года.

    "Состоится экспертная встреча и широкие обсуждения в рамках комиссии", - отметил Халаф Халафов.

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