Церемония установки пограничных знаков на госгранице между Азербайджаном и Россией пройдет в феврале

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Баку. 20 января.REPORT.AZ/ Церемония установки пограничных знаков на государственной границе между Азербайджаном и Россией пройдет в феврале.

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.

По его словам, очередная встреча по процессу демаркации границы между Азербайджаном и Россией пройдет в Баку после 20 февраля.

Затем на границе на территории Гусарского района состоится церемония размещения пограничных знаков.

Также замминистра отметил, что очередная встреча по делимитации государственной границы Азербайджана с Грузией намечена на первый квартал этого года.

"Состоится экспертная встреча и широкие обсуждения в рамках комиссии", - отметил Халаф Халафов.