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Центр зеленой энергии ОЭС начнет работу в Азербайджане в ближайшее время

Центр зеленой энергии ОЭС начнет работу в Азербайджане в ближайшее время В рамках участия в дипломатическом форуме в Анталье состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества (ОЭС) Хусравом Нозири.
Внешняя политика
11 марта 2022 г. 15:12
Центр зеленой энергии ОЭС начнет работу в Азербайджане в ближайшее время

В рамках участия в дипломатическом форуме в Анталье состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества (ОЭС) Хусравом Нозири.

Как сообщили Report в МИД, в ходе встречи министр Джейхун Байрамов высоко оценил результаты прошедшего саммита ОЭС в Ашхабаде.

Министр подчеркнул, что Азербайджан придает большое значение сотрудничеству с организацией и, что в нашей стране действуют две специализированные организации. Была подчеркнута важность создания в Азербайджане Центра зеленой энергии ОЭС и, в связи с этим подписание устава центра государствами-членами и запуск центра в ближайшем будущем.

Отметив вклад Азербайджана в ОЭС, генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества Хусрав Нозири высоко оценил отправку азербайджанских дипломатов в Секретариат ОЭС. Он также подчеркнул, что энергетические и экономические связи являются основными вопросами повестки дня ОЭС, и отметил важность роли Азербайджана в этих областях.

На встрече были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке Yaxın vaxtlarda Azərbaycanda İƏT-in yaşıl enerji üzrə mərkəzi fəaliyyətə başlayacaq

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