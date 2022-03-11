Центр зеленой энергии ОЭС начнет работу в Азербайджане в ближайшее время

В рамках участия в дипломатическом форуме в Анталье состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества (ОЭС) Хусравом Нозири.

В рамках участия в дипломатическом форуме в Анталье состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества (ОЭС) Хусравом Нозири.

Как сообщили Report в МИД, в ходе встречи министр Джейхун Байрамов высоко оценил результаты прошедшего саммита ОЭС в Ашхабаде.

Министр подчеркнул, что Азербайджан придает большое значение сотрудничеству с организацией и, что в нашей стране действуют две специализированные организации. Была подчеркнута важность создания в Азербайджане Центра зеленой энергии ОЭС и, в связи с этим подписание устава центра государствами-членами и запуск центра в ближайшем будущем.

Отметив вклад Азербайджана в ОЭС, генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества Хусрав Нозири высоко оценил отправку азербайджанских дипломатов в Секретариат ОЭС. Он также подчеркнул, что энергетические и экономические связи являются основными вопросами повестки дня ОЭС, и отметил важность роли Азербайджана в этих областях.

На встрече были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.