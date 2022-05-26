ЦАМО заинтересован в сотрудничестве с мозговыми центрами Африки

Азербайджан планирует продолжать укреплять отношения с африканскими странами.

Азербайджан планирует продолжать укреплять отношения с африканскими странами.

Как передает Report, об этом заявил председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев на конференции "Роль африканского континента в Движении неприсоединения", посвященной Дню Африки.

"Африка хорошо известна своими природными ресурсами, но обладает и большим потенциалом человеческих ресурсов. Мы хотим использовать этот потенциал и сотрудничать с находящимися в Африке мозговыми центрами", - отметил Шафиев.

Также, по его словам, очень важно, что во время 44-дневной войны на заседаниях СБ ООН страны Движения неприсоединения поддержали справедливую борьбу Азербайджана.