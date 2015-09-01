Cаммит ОИС пройдет в ноябре в Пакистане

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Очередной саммит Организации Исламского сотрудничества (ОИС) cостоится в столице Пакистана Исламабаде 11 ноября. Как сообщает Report, решение было принято в правительстве Пакистана.

В нем примут участие главы государств и правительств стран-членов ОИС. Приглашение на саммит направлено и генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну.

Откроет мероприятие президент Пакистана Мамнун Хуссейн.

В преддверии саммита 9-10 ноября в Исламабаде пройдет заседание Генеральной Ассамблеи ОИС и заседание исполнительного комитета COMSTECH (Министерский постоянный комитет по сотрудничеству ОИС в сфере науки и технологий).

Организация исламского сотрудничества - международная организация исламских стран, которая основана 25 сентября 1969 года на конференции глав мусульманских государств в Рабате. В ОИС входят 57 стран, в том числе Азербайджан.