Cоглашение об упрощении визового режима между ЕС и Азербайджаном вступило в силу

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Соглашения об упрощении визового режима и реадмиссии между ЕС и Азербайджаном вступает в силу с 1 сентября. Как сообщает Report об этом говорится в сообщении делегации ЕС в Азербайджане, распространенном сегодня.

В сообщении отмечается, что четыре официальных раунда переговоров об упрощении визового режима и реадмиссии между ЕС и Азербайджаном прошли в Баку и Брюсселе за период с февраля 2012 по июль 2013 г.

Соглашение об упрощении визового режима сделает процедуру получения краткосрочных виз, позволяющих свободно выезжать и въезжать на территорию большинства стран ЕС для граждан Азербайджана, в частности тех, кто много путешествует, проще и дешевле.

Соглашение о реадмиссии определяют четкие обязательства и процедуры для властей стран-членов ЕС и Азербайджана и регулирует условия депортации лиц, незаконно находящихся на территории государств-участников соглашения. Данное соглашение действует не только в отношении незаконно находящихся на территории стран граждан других государств, но и граждан третьих стран и лиц без гражданства, находящихся на нелегальном положении.