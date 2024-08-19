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Бюльбюльоглу: Идею США о пути через Азербайджан и Армению не стоит политизировать

Бюльбюльоглу: Идею США о пути через Азербайджан и Армению не стоит политизировать Проект США по строительству нового пути из Центральной Азии через Азербайджан и Армению не стоит политизировать.
Внешняя политика
19 августа 2024 г. 09:42
Бюльбюльоглу: Идею США о пути через Азербайджан и Армению не стоит политизировать

Проект США по строительству нового пути из Центральной Азии через Азербайджан и Армению не стоит политизировать.

Как передает Report, об этом заявил посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюльоглу в интервью ТАСС.

Вашингтон рассматривает планы открыть такой транспортный маршрут в обход России и Китая. "Я бы не политизировал этот вопрос. Дело в том, что любые транспортные инициативы совершенно не означают, что при открытии нового коридора все сразу бросят уже апробированные и удобные и побегут по новому маршруту. Это совершенно так не работает. Для этого требуется много времени, крупные вложения средств и согласие многих стран", - отметил дипломат.

Он обратил внимание, что разнообразие транспортных возможностей создает только больше условий для развития бизнеса. "Что такое транспортный коридор? Это возможность перевозить грузы и людей, это возможность торговать. Чем больше дорог, тем удобнее делать бизнес и тем удобнее торговать, развивать туризм. Любая дорога - это развитие территорий", - заключил Полад Бюльбюльоглу.

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Версия на английском языке Bulbuloglu: US idea for route via Azerbaijan and Armenia should not be politicized

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