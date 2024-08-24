Лицам, проголосовавшим против азербайджанской делегации в ПАСЕ, будет запрещен въезд в страну

Лица, проголосовавшие против азербайджанской делегации в ПАСЕ, внесены в список "нежелательных лиц". До восстановления мандата нашей делегации в ПАСЕ, указанным лицам не будет разрешен въезд на территорию Азербайджана.

Лица, проголосовавшие против азербайджанской делегации в ПАСЕ, внесены в список "нежелательных лиц". До восстановления мандата нашей делегации в ПАСЕ, указанным лицам не будет разрешен въезд на территорию Азербайджана.

Как сообщает Report , об этом заявил руководитель пресс-службы МИД Айхан Гаджизаде, комментируя высказывания депутата немецкого парламента Франка Швабе в адрес Азербайджана.

"Прежде всего хотел бы отметить, что высказывания об Азербайджане и руководстве страны Франка Швабе, чье имя упоминается в ряде случаев коррупции и темных деловых связей, демонстрируют, насколько этот человек является предвзятым, лживым и двуличным политиком.

Высказывания в адрес политического руководства Азербайджана, являющегося одной из ведущих стран по показателям политической стабильности, экономического развития и прогресса, расцениваются, прежде всего, как предвзятое отношение к успехам страны", - указал Айхан Гаджизаде.