Лицам, проголосовавшим против азербайджанской делегации в ПАСЕ, будет запрещен въезд в страну

Лица, проголосовавшие против азербайджанской делегации в ПАСЕ, внесены в список "нежелательных лиц". До восстановления мандата нашей делегации в ПАСЕ, указанным лицам не будет разрешен въезд на территорию Азербайджана.
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"Прежде всего хотел бы отметить, что высказывания об Азербайджане и руководстве страны Франка Швабе, чье имя упоминается в ряде случаев коррупции и темных деловых связей, демонстрируют, насколько этот человек является предвзятым, лживым и двуличным политиком.
Высказывания в адрес политического руководства Азербайджана, являющегося одной из ведущих стран по показателям политической стабильности, экономического развития и прогресса, расцениваются, прежде всего, как предвзятое отношение к успехам страны", - указал Айхан Гаджизаде.