БИГ выступила с заявлением в связи с продолжающимися протестами во Франции

Бакинская инициативная группа (БИГ) с серьезной обеспокоенностью следит за жестоким подавление протестов учащихся и сотрудников школ во Франции.

Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление БИГ.

"Акция, начавшаяся в городе Кретей и впоследствии распространившаяся на всю территорию Франции, первоначально возникла на фоне проблем в сфере образования, в частности, из-за нехватки учителей и других сотрудников отрасли, неудовлетворительного состояния школьной инфраструктуры, чрезмерной учебной нагрузки и недовольства отдельными аспектами системы приема в высшие учебные заведения. Впоследствии акция старшеклассников переросла в общенациональное молодежное движение, к которому присоединились учащиеся лицеев и студенты университетов, учителя, родители и члены профсоюзов", - отмечается в заявлении.

В БИГ подчеркнули, что масштаб событий требует особого внимания. По данным на 8 октября, министр внутренних дел Франции сообщил о задержании более 6 600 человек, ранениях 215 учащихся и 89 сотрудников сферы образования.

"Особую обеспокоенность вызывают случаи получения несовершеннолетними тяжелых ранений. В городе Ланс 15-летний ученик потерял руку в результате взрыва светошумовой гранаты, примененной во время протестов", - отмечается в сообщении.

БИГ считает, что право на образование и проведение мирных собраний, свобода волеизъявления, а также защита детей и молодежи от необоснованного или непропорционального применения силы являются универсальными принципами, которые должны соблюдаться без избирательного подхода и двойных стандартов.

"Доступ к качественному образованию одновременно является одной из основных опор подлинного процесса деколонизации. Образование позволяет устранять структурное неравенство, сохранять свою идентичность, строить устойчивые и самодостаточные институты". - считают в БИГ.

БИГ призывает власти Франции обеспечить строгое соответствие правоохранительных мер во время демонстраций принципам необходимости, соразмерности и подотчетности; гарантировать права несовершеннолетних и молодежи на мирные собрания и волеизъявление; обеспечить эффективное расследование инцидентов, в которых демонстранты получили тяжелые ранения; вести субстантивный диалог с учащимися, учителями и образовательными организациями.

"Франция представляет защиту прав человека, демократических свобод и человеческого достоинства в качестве фундаментальных принципов своей внутренней и внешней политики. Последовательное применение этих принципов должно начинаться прежде всего внутри страны. Права человека не могут защищаться избирательно, и к молодежи, стремящейся быть услышанной, следует относиться прежде всего как к носителям прав, а не как к угрозе безопасности.

Бакинская инициативная группа продолжит внимательно следить за развитием событий и призывает к диалогу, сдержанности, а также полному уважению фундаментальных прав", - следует из заявления.