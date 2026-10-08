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    БИГ выступила с заявлением в связи с продолжающимися протестами во Франции

    Внешняя политика
    • 08 октября, 2026
    • 19:24
    БИГ выступила с заявлением в связи с продолжающимися протестами во Франции

    Бакинская инициативная группа (БИГ) с серьезной обеспокоенностью следит за жестоким подавление протестов учащихся и сотрудников школ во Франции.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление БИГ.

    "Акция, начавшаяся в городе Кретей и впоследствии распространившаяся на всю территорию Франции, первоначально возникла на фоне проблем в сфере образования, в частности, из-за нехватки учителей и других сотрудников отрасли, неудовлетворительного состояния школьной инфраструктуры, чрезмерной учебной нагрузки и недовольства отдельными аспектами системы приема в высшие учебные заведения. Впоследствии акция старшеклассников переросла в общенациональное молодежное движение, к которому присоединились учащиеся лицеев и студенты университетов, учителя, родители и члены профсоюзов", - отмечается в заявлении.

    В БИГ подчеркнули, что масштаб событий требует особого внимания. По данным на 8 октября, министр внутренних дел Франции сообщил о задержании более 6 600 человек, ранениях 215 учащихся и 89 сотрудников сферы образования.

    "Особую обеспокоенность вызывают случаи получения несовершеннолетними тяжелых ранений. В городе Ланс 15-летний ученик потерял руку в результате взрыва светошумовой гранаты, примененной во время протестов", - отмечается в сообщении.

    БИГ считает, что право на образование и проведение мирных собраний, свобода волеизъявления, а также защита детей и молодежи от необоснованного или непропорционального применения силы являются универсальными принципами, которые должны соблюдаться без избирательного подхода и двойных стандартов.

    "Доступ к качественному образованию одновременно является одной из основных опор подлинного процесса деколонизации. Образование позволяет устранять структурное неравенство, сохранять свою идентичность, строить устойчивые и самодостаточные институты". - считают в БИГ.

    БИГ призывает власти Франции обеспечить строгое соответствие правоохранительных мер во время демонстраций принципам необходимости, соразмерности и подотчетности; гарантировать права несовершеннолетних и молодежи на мирные собрания и волеизъявление; обеспечить эффективное расследование инцидентов, в которых демонстранты получили тяжелые ранения; вести субстантивный диалог с учащимися, учителями и образовательными организациями.

    "Франция представляет защиту прав человека, демократических свобод и человеческого достоинства в качестве фундаментальных принципов своей внутренней и внешней политики. Последовательное применение этих принципов должно начинаться прежде всего внутри страны. Права человека не могут защищаться избирательно, и к молодежи, стремящейся быть услышанной, следует относиться прежде всего как к носителям прав, а не как к угрозе безопасности.

    Бакинская инициативная группа продолжит внимательно следить за развитием событий и призывает к диалогу, сдержанности, а также полному уважению фундаментальных прав", - следует из заявления.

    Бакинская инициативная группа (БИГ) Права человека Акции протеста во Франции
    BTQ Fransada davam edən etirazlarla bağlı bəyanat yayıb
    Baku Initiative Group expresses concern over ongoing protests in France
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