О нас

Брюс: Декларация между Азербайджаном и Арменией очень важна для Трампа

Брюс: Декларация между Азербайджаном и Арменией очень важна для Трампа Представитель Государственного департамента США Тэмми Брюс подчеркнула, что декларация, подписанная лидерами Азербайджана и Армении, очень важна для американского президента.
Внешняя политика
13 августа 2025 г. 00:30
Брюс: Декларация между Азербайджаном и Арменией очень важна для Трампа

Представитель Государственного департамента США Тэмми Брюс подчеркнула, что декларация, подписанная лидерами Азербайджана и Армении, очень важна для американского президента.

Как передает Report, об этом она заявила, отвечая на вопрос о том, какие действия предпримет Вашингтон, в случае попыток блокировки "Маршрута Трампа" (Зангезурский коридор - ред.) другими странами.

"Я не собираюсь строить предположения о том, что мы можем или не можем сделать в связи с определенными действиями. Весь мир знает, что президента [США Дональда] Трампа нужно воспринимать всерьез. Это соглашение (декларация о мире - ред.) важно для него", - заявила Брюс на брифинге для журналистов.

Она подчеркнула, что ранее ЕС, Франция, РФ и экс-президент США Джо Байден прилагали безуспешные посреднические усилия в мирном процессе между Баку и Ереваном, однако добиться реального результата удалось только Трампу.

Напомним, что 8 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян по итогам трехсторонней встречи в Вашингтоне при посредничестве президента США Дональда Трампа подписали совместную декларацию. Она включает в себя семь пунктов, которые подчеркивают стремление Баку и Еревана к миру.

В документе отмечается, что стороны парафировали ранее согласованный текст соглашения об установлении мира и восстановлении отношений между Азербайджаном и Арменией, а также подтвердили важность разблокировки коммуникаций.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Dövlət Departamenti: Azərbaycan - Ermənistan Bəyannaməsi Tramp üçün çox vacibdir

Самое читаемое

Россия атаковала станцию, задействованную в поставках азербайджанского газа в Украину
Россия атаковала станцию, задействованную в поставках азербайджанского газа в Украину
6 августа 2025 г. 14:43
Трамп Мерцу: Встреча Путина и Уиткоффа была продуктивнее ожидаемого
Трамп Мерцу: Встреча Путина и Уиткоффа была продуктивнее ожидаемого
6 августа 2025 г. 23:06
Завтра выплатят пенсии за август по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
Завтра выплатят пенсии за август по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
11 августа 2025 г. 10:44
Визит президента Ильхама Алиева в США
ФотоВизит президента Ильхама Алиева в США
9 августа 2025 г. 17:26
В результате удара ВС РФ по нефтебазе SOCAR в Одесской области четыре человека ранены
В результате удара ВС РФ по нефтебазе SOCAR в Одесской области четыре человека ранены
8 августа 2025 г. 20:37
Никол Пашинян: Это исторический день и успех для нашего региона
Никол Пашинян: Это исторический день и успех для нашего региона
9 августа 2025 г. 01:12
В результате удара по автовокзалу в украинском Запорожье пострадали 19 человек
В результате удара по автовокзалу в украинском Запорожье пострадали 19 человек
10 августа 2025 г. 22:29
В результате сильного землетрясения на западе Турции погиб один человек
ФотоВ результате сильного землетрясения на западе Турции погиб один человек
11 августа 2025 г. 00:43
Зеленский: РФ теперь больше настроена на перемирие
Зеленский: РФ теперь больше настроена на перемирие
6 августа 2025 г. 22:59
Дональд Трамп вручил президенту Ильхаму Алиеву символические ключи от Белого дома
Дональд Трамп вручил президенту Ильхаму Алиеву символические ключи от Белого дома
9 августа 2025 г. 04:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi