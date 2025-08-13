Брюс: Декларация между Азербайджаном и Арменией очень важна для Трампа

Представитель Государственного департамента США Тэмми Брюс подчеркнула, что декларация, подписанная лидерами Азербайджана и Армении, очень важна для американского президента.

Как передает Report , об этом она заявила, отвечая на вопрос о том, какие действия предпримет Вашингтон, в случае попыток блокировки "Маршрута Трампа" (Зангезурский коридор - ред.) другими странами.

"Я не собираюсь строить предположения о том, что мы можем или не можем сделать в связи с определенными действиями. Весь мир знает, что президента [США Дональда] Трампа нужно воспринимать всерьез. Это соглашение (декларация о мире - ред.) важно для него", - заявила Брюс на брифинге для журналистов.

Она подчеркнула, что ранее ЕС, Франция, РФ и экс-президент США Джо Байден прилагали безуспешные посреднические усилия в мирном процессе между Баку и Ереваном, однако добиться реального результата удалось только Трампу.

Напомним, что 8 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян по итогам трехсторонней встречи в Вашингтоне при посредничестве президента США Дональда Трампа подписали совместную декларацию. Она включает в себя семь пунктов, которые подчеркивают стремление Баку и Еревана к миру.

В документе отмечается, что стороны парафировали ранее согласованный текст соглашения об установлении мира и восстановлении отношений между Азербайджаном и Арменией, а также подтвердили важность разблокировки коммуникаций.