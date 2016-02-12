Лидингтон: Великобритания и Азербайджан имеют крепкие двусторонние отношения

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Заместитель иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов провел в Лондоне встречу с британским министром по делам Европы Дэвидом Лидингтоном.

Как сообщает Report со ссылкой на сообщение посольства Великобритании в Азербайджане, в ходе встречи стороны обсудили широкий спектр вопросов, включая программу Восточное партнерство, ситуацию в Сирии, Украине, а также нагорно-карабахский конфликт. Также был проведен диалог в области прав человека и вопросов управления.

На встрече Д.Лидингтон заявил, что Великобритания и Азербайджан имеют крепкие двусторонние отношения.