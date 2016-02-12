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    Лидингтон: Великобритания и Азербайджан имеют крепкие двусторонние отношения

    В Лондоне состоялась встреча замглавы МИД Азербайджана и британского министра по делам Европы

    Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Заместитель иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов провел в Лондоне встречу с британским министром по делам Европы Дэвидом Лидингтоном.

    Как сообщает Report со ссылкой на сообщение посольства Великобритании в Азербайджане, в ходе встречи стороны обсудили широкий спектр вопросов, включая программу Восточное партнерство, ситуацию в Сирии, Украине, а также нагорно-карабахский конфликт. Также был проведен диалог в области прав человека и вопросов управления.

    На встрече Д.Лидингтон заявил, что Великобритания и Азербайджан имеют крепкие двусторонние отношения.

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