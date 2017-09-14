Британский министр: Азербайджан демонстрирует лидирующую позицию в борьбе с международным терроризмом

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Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Азербайджан демонстрирует четкую и лидирующую позицию в области борьбы с международным терроризмом.

Как сообщает Report, об этом заявил в Баку журналистам министр Великобритании по вопросам Европы и Америки Алан Дункан.

А.Дункан заявил, что после Азербайджана совершит визит в Украину.

"После Азербайджана я нанесу визит в Украину, где сделаю заявление о том, что в международных отношениях должно быть обеспечено верховенство закона. Это означает, что необходимо уважать суверенитет других стран, и соседние страны не должны оккупировать территории друг друга".