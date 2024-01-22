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Британский депутат выступил против решения оспорить полномочия делегации Азербайджана в ПАСЕ

Британский депутат выступил против решения оспорить полномочия делегации Азербайджана в ПАСЕ На первом заседании начавшей сегодня работу в Страсбурге зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) британский депутат осудил решение своих коллег, предложивших обжаловать полномочия азербайджанской делегации.
Внешняя политика
22 января 2024 г. 19:49
Британский депутат выступил против решения оспорить полномочия делегации Азербайджана в ПАСЕ

На первом заседании начавшей сегодня работу в Страсбурге зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) британский депутат осудил решение своих коллег, предложивших обжаловать полномочия азербайджанской делегации.

Как сообщает французское бюро Report, член делегации Великобритании в ПАСЕ Ян Лиддел-Грейнджер во время выступления в организации призвал своих коллег быть осторожными в этом вопросе.

"Это неверное решение. Подобный шаг не приведет к какому-либо положительному решению. Мы должны быть очень осторожны в принятии таких решений", - сказал он.

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Версия на английском языке British MP speaks out against decision to challenge powers of Azerbaijani delegation to PACE
Версия на азербайджанском языке Britaniyanın AŞ PA-dakı deputatı Azərbaycanın səsvermə hüququnun məhdudlaşdırılmasına qarşı çıxıb

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