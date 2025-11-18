Бригам МакКаун: Азербайджан становится центром энергетических и транспортных потоков Евразии

Азербайджан находится в центре перестройки энергетических и транспортных потоков Евразии.

Как передает Report, об этом заявил бывший президент Alyeska Pipeline Service Company, старший научный сотрудник и директор инициативы по энергетической безопасности США Бригам МакКаун на первом Азербайджано-американском форуме аналитических центров.

"Азербайджан стоит на пересечении нескольких ключевых исторических процессов - перестройки евразийских энергетических потоков, формирования альтернативных маршрутов Восток–Запад, глобальной интеграции цифровой, физической и энергетической инфраструктуры, а также ускоряющегося взаимодействия углеводородных и чистых энергетических систем", - сказал он.

Он отметил, что в мире очень мало стран, которые одновременно являются производителями энергоресурсов, транзитными государствами и ключевыми связующими звеньями между регионами.

"Решения, принимаемые в Баку, отражаются на процессах энергетической диверсификации Европы, расширении доступа стран Центральной Азии к международным рынкам, укреплении логистической роли Турции и развитии связующего звена Каспийско-Черноморского региона. Это не теория - это оперативная реальность", - отметил он.

Переходя к транспортным связям, эксперт подчеркнул, что Средний коридор, проходящий через Центральную Азию, Каспий и Азербайджан, уже превратился из концепции в реальность.

"Азербайджан находится в самом центре этой перестройки - Каспийский морской флот, железная дорога Баку–Тбилиси–Карс являются ключевыми элементами диверсифицированной евразийской логистической сети", - добавил он.