Бриджит Бринк: США выступают за проведение свободных и справедливых выборов в Азербайджане

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Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ США выступают за проведение свободных и справедливых выборов в Азербайджане в соответствии с Конституцией этой страны.

Как сообщает Report, об этом заявила на пресс-конференции в Баку советник заместителя государственного секретаря США Бриджит Бринк.

"Мы всегда говорим, что США привержены поддержке всех основных свобод в рамках проведения предвыборных компаний. Соблюдение прав и основных свобод человека является одной из основополагающих условий наших отношений с Азербайджаном, равно как и вопрос энергетической безопасности и другие важные вопросы", - заявила дипломат.

По ее словам, уважение прав человека, меры по борьбе с коррупцией, обеспечение верховенства закона являются важными условиями для развития бизнеса в Азербайджане и обеспечения стабильности в Республике.