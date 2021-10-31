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Бразильский сенатор посетил Гянджу и Агдам

Бразильский сенатор посетил Гянджу и Агдам Глава бразильско-азербайджанской группы дружбы по межпарламентскому сотрудничеству Сената Бразильского национального конгресса Антонио Анастасия совершил визит в Гянджу.
Внешняя политика
31 октября 2021 г. 20:03
Бразильский сенатор посетил Гянджу и Агдам

Глава бразильско-азербайджанской группы дружбы по межпарламентскому сотрудничеству Сената Бразильского национального конгресса Антонио Анастасия совершил визит в Гянджу.

Как передает Report со ссылкой на отдел по прессе и связям с общественностью Милли Меджлиса, глава группы дружбы посетил территории в Гяндже, где во время 44-дневной Отечественной войны были совершены террористические акты со стороны ВС Армении.

Сопровождая гостя, руководитель азербайджано-бразильской рабочей группы по межпарламентским связям Мушфиг Мамедли и депутат Гянджи Мушвиг Джафаров проинформировали его, что 4, 5, 8, 11, 17 октября второй по величине город Азербайджана Гянджа был подвержен ракетами и тяжелой артиллерией. Двадцать шесть мирных жителей, включая женщин и детей погибли и 175 получили ранения. В городе сильно пострадали гражданская инфраструктура, памятники истории и культуры, а также автотранспорт.

Гость в знак уважения к памяти погибших возложил цветы к разрушенному месту.

Затем руководитель группы бразильско-азербайджанской дружбы по межпарламентскому сотрудничеству Сената Бразилии Антонио Анастасия посетил Агдам.

Гость был проинформирован о том, что после оккупации Агдама 23 июля 1993 года армяне разграбили, разрушили и сожгли дома, общественные здания, школы, культурные центры, детские сады, больницы и промышленные предприятия в городе и селах области. Кладбища, исторические и культурные памятники в Агдаме также подверглись вандализму со стороны армян.

Гость посетил комплекс "Имарат" в Агдаме, дворец и кладбище Панахали-хана, Джума мечеть, ознакомился с руинами административных зданий и Агдамского драматического театра.

Сенатор Бразилии также был проинформирован о Генеральном плане города и строительных работах, которые здесь будут проводиться.

В завершение визита сенатор Антонио Анастасия поделилась с СМИ своими впечатлениями о Гяндже и Агдаме.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBraziliya senatoru Gəncə və Ağdama səfər edib

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