Брайза: Результаты Стамбульского саммита послужат огромным позитивным изменениям в регионе

Организация тюркоязычных государств может стать катализатором экономического развития и стабилизации в регионе.

Организация тюркоязычных государств может стать катализатором экономического развития и стабилизации в регионе.

Об этом Report заявил старший научный сотрудник Атлантического совета США, международный эксперт Мэтью Брайза.

На саммите 12 ноября 2021 года в Стамбуле Тюркский совет был переименован в Организацию тюркских государств.

"Я считаю, что это отражает новый и более интенсивный этап сотрудничества между его государствами-членами и наблюдателями, который может стать катализатором экономического развития и стабилизации в регионе, простирающемся от Средиземного и Черного морей до Каспийского моря и за его пределами", - заявил М. Брайза.

Он поприветствовал принятие Туркменистана в Организацию тюркских государств в качестве наблюдателя: "Я ожидаю, что этот шаг еще больше укрепит региональное сотрудничество. Туркменистан и Азербайджан уже работают вместе как ключевые игроки в секторе логистики, обеспечивая надежное движение товаров из Европы в Центральную Азию и за ее пределы и наоборот".

По его словам, эти возможности увеличились после Второй карабахской войны, и безопасность в регионе стала более стабильной и предсказуемой. "Заявление от 10 ноября 2020 года о завершении войны расчистило путь для новых возможностей экономического роста с его заключительным положением, провозглашающим, что "все транспортные связи в регионе вновь открыты". В результате проект Зангезурского коридора устанавливает новые маршруты транзита грузов по автомобильным дорогам и, в конечном итоге, по железной дороге, а также потенциальную транспортировку углеводородов по будущему трубопроводу. Такого рода новые транзитные связи будут иметь ключевое значение для стимулирования новых инвестиций, которые создадут рабочие места, будут стимулировать экономический рост, а также создадут региональное экономическое сотрудничество во всем регионе Большого Каспия, что также будет способствовать укреплению и поддержанию мира между Азербайджаном и Арменией", - заявил Брайза.

Эксперт отметил, что саммит на прошлой неделе в Стамбуле также показал, что сотрудничество между Турцией и Азербайджаном достигло беспрецедентных высот: "Это нашло свое отражение в теплых словах президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана во время вручения Высшего ордена тюркского мира президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, когда он приветствовал победу Азербайджана во Второй карабахской войне. Совет Безопасности с 1993 года требовал немедленного ухода Армении с территорий Азербайджана, которые она незаконно оккупировала почти 30 лет. Поэтому имеет как символическое, так и стратегическое значение, что Азербайджан передал председательство Организацией тюркоязычных государств Турции во время Стамбульского саммита. Имея вторую по величине армию НАТО, огромную и диверсифицированную промышленную базу и более 80 миллионов населения, Турция действительно является ключевым игроком в Организации тюркских государств и во всем регионе Большого Каспия".