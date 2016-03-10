Борис Тадич: Между Азербайджаном и Сербией существует много схожего

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ "Между Азербайджаном и Сербией существует много схожего".

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал бывший президент Сербии Борис Тадич.

По его словам, обе страны имеют стратегическое положение: "Еще одной схожестью является то, что у нас имеются схожие проблемы как в Косово, так и в Карабахе".

Говоря о важности Азербайджана, Б.Тадич сказал, что эта страна играет важную роль в нефтегазовой сфере: "Я много работал над укреплением экономических отношений. Многие азербайджанские строительные компании раотают в Сербии. Кроме того, я бы хотел, чтобы Сербия присоединилась к Южному газовому коридору".