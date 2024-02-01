Более 80 наблюдателей от ПА ОБСЕ прибудут в Азербайджан на внеочередные президентские выборы

Более 80 наблюдателей от Парламентской Ассамблеи ОБСЕ направляются в Азербайджан на внеочередные президентские выборы 7 февраля, что станет десятым случаем наблюдения ПА за выборами в стране с 1995 года.

Более 80 наблюдателей от Парламентской Ассамблеи ОБСЕ направляются в Азербайджан на внеочередные президентские выборы 7 февраля, что станет десятым случаем наблюдения ПА за выборами в стране с 1995 года.

Об этом Report сообщили в ПА ОБСЕ.

Главой делегации наблюдателей ПА ОБСЕ будет вице-президент ПА ОБСЕ Даниэла Де Риддер (Германия), а специальным координатором и руководителем краткосрочной миссии наблюдателей ОБСЕ станет заместитель председателя Комитета по экономике и окружающей среде Артур Герасимов (Украина).

"Мы тесно сотрудничаем с миссией БДИПЧ ОБСЕ, чтобы следить за тем, насколько президентские выборы соответствуют демократическим принципам, обеспечиваются ли свободные процедуры голосования, честная атмосфера, доступность средств массовой информации и точное освещение результатов", - заявила Де Риддер.