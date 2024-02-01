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Более 80 наблюдателей от ПА ОБСЕ прибудут в Азербайджан на внеочередные президентские выборы

Более 80 наблюдателей от ПА ОБСЕ прибудут в Азербайджан на внеочередные президентские выборы Более 80 наблюдателей от Парламентской Ассамблеи ОБСЕ направляются в Азербайджан на внеочередные президентские выборы 7 февраля, что станет десятым случаем наблюдения ПА за выборами в стране с 1995 года.
Внешняя политика
1 февраля 2024 г. 19:23
Более 80 наблюдателей от ПА ОБСЕ прибудут в Азербайджан на внеочередные президентские выборы

Более 80 наблюдателей от Парламентской Ассамблеи ОБСЕ направляются в Азербайджан на внеочередные президентские выборы 7 февраля, что станет десятым случаем наблюдения ПА за выборами в стране с 1995 года.

Об этом Report сообщили в ПА ОБСЕ.

Главой делегации наблюдателей ПА ОБСЕ будет вице-президент ПА ОБСЕ Даниэла Де Риддер (Германия), а специальным координатором и руководителем краткосрочной миссии наблюдателей ОБСЕ станет заместитель председателя Комитета по экономике и окружающей среде Артур Герасимов (Украина).

"Мы тесно сотрудничаем с миссией БДИПЧ ОБСЕ, чтобы следить за тем, насколько президентские выборы соответствуют демократическим принципам, обеспечиваются ли свободные процедуры голосования, честная атмосфера, доступность средств массовой информации и точное освещение результатов", - заявила Де Риддер.

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Версия на азербайджанском языке ATƏT PA-dan 80-dən çox müşahidəçi prezident seçkiləri üçün Azərbaycana gələcək

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