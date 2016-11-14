Большинство проживающих в Азербайджане граждан Болгарии проголосовали за независимого кандидата в президенты

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Около 30 граждан Болгарии проголосовали на избирательном участке, открытом в посольстве этой страны в Азербайджане, в связи со вторым туром голосования на президентских выборах.

Как сообщили Report в посольстве Болгарии в Баку, большинство голосов были отданы за независимого кандидата Румена Радева.

В посольстве сообщили, что выборы, в целом, прошли в спокойной обстановке.

Отметим, что выступающий за сближение с Россией Румен Радев на выборах президента получил 59,35% голосов. Его оппонент - кандидат от правящей проевропейской партии ГЕРБ ("Граждане за европейское развитие Болгарии") Цецка Цачева получила 36,17% голосов. Еще 4,5% избирателей проголосовали против обоих кандидатов.