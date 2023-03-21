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Блинкен: США и впредь продолжат усилия для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

Блинкен: США и впредь продолжат усилия для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией США и впредь продолжат усилия для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и подписания мирного договора.
Внешняя политика
21 марта 2023 г. 20:36
Блинкен: США и впредь продолжат усилия для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

США и впредь продолжат усилия для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и подписания мирного договора.

Как сообщает Report, об этом сказал государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

Глава государства напомнил, что Азербайджан готов к контактам с армянскими жителями Карабаха в продолжение встречи, состоявшейся в Мюнхене, в связи с чем они были приглашены Администрацией президента Азербайджанской Республики в Баку для продолжения контактов по реинтеграции и обсуждения инфраструктурных проектов.

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Версия на азербайджанском языке Blinken: "ABŞ Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşdırılması səylərini bundan sonra da davam etdirəcək"

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