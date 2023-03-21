Блинкен: США и впредь продолжат усилия для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

США и впредь продолжат усилия для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и подписания мирного договора.

США и впредь продолжат усилия для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и подписания мирного договора.

Как сообщает Report, об этом сказал государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

Глава государства напомнил, что Азербайджан готов к контактам с армянскими жителями Карабаха в продолжение встречи, состоявшейся в Мюнхене, в связи с чем они были приглашены Администрацией президента Азербайджанской Республики в Баку для продолжения контактов по реинтеграции и обсуждения инфраструктурных проектов.