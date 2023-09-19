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Блинкен приветствовал одновременный пропуск грузов по Агдамской и Лачынской дорогам

Блинкен приветствовал одновременный пропуск грузов по Агдамской и Лачынской дорогам США приветствуют одновременный пропуск гуманитарных грузов по дорогам Агдам-Ханкенди и Лачын-Ханкенди, и считают это "важным шагом вперед".
Внешняя политика
19 сентября 2023 г. 01:56
Блинкен приветствовал одновременный пропуск грузов по Агдамской и Лачынской дорогам

США приветствуют одновременный пропуск гуманитарных грузов по дорогам Агдам-Ханкенди и Лачын-Ханкенди, и считают это "важным шагом вперед".

Как передает Report, об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

Глава американского внешнеполитического ведомства отметил, что США поддерживают усилия Армении и Азербайджана, направленные на достижение достойного и прочного мира.

Отметим, что 18 сентября в Карабахский регион Азербайджана по дорогам Агдам-Ханкенди и Лачын-Ханкенди проехали грузовые автомобили Международного комитета Красного Креста (МККК).

Незаконный режим в Карабахе принял совместное предложение Ханкендинского офиса Международного комитета Красного Креста и командования российских миротворцев, тем самым согласился на условия Азербайджана.

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