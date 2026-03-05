Глава МИД Кыргызстана: Иранские атаки на Азербайджан вызывают обеспокоенность - ОБНОВЛЕНО

Министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев позвонил азербайджанскому коллеге Джейхуну Байрамову.

Как сообщает Report, в ходе беседы Дж.Байрамов подробно проинформировал Ж.Кулубаева об иранских атаках дронами по территории Азербайджана.

Было отмечено, что данная атака является нарушением норм и принципов международного права и способствует нарастанию напряженности в регионе. Глава МИД пояснил, что Баку требует от Тегерана извинений и разъяснений по данному вопросу, а также недопущения повторения побоных случаев в будущем.

Глава МИД Кыргызстана заявил, что атаки дронов на территорию Азербайджана вызывают обеспокоенность, и выразил солидарность с нашей страной. Было подчеркнуто, что подобные атаки способствуют дальнейшему нарастанию напряженности в регионе.

Была отмечена важность предотвращения дальнейшей эскалации существующей ситуации на Ближнем Востоке, соблюдения норм и принципов международного права, а также возвращения к дипломатии для разрешения конфликтов.

Ж.Кулубаев поблагодарил Азербайджан за созданные условия для эвакуации граждан Кыргызстана из Ирана и высоко оценил оперативную поддержку.

В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

21:06

Министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев выразил обеспокоенность последствиями атаки иранского дрона по аэропорту в Нахчыване на территории Азербайджана.

Как передает Report со ссылкой на МИД Кыргызстана, об этом он заявил комментируя итоги телефонного разговора с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

"В ходе беседы азербайджанская сторона проинформировала об инциденте с иранскими беспилотными аппаратами в аэропорту Нахчывана. Министр Жээнбек Кулубаев выразил обеспокоенность произошедшим и подчеркнул важность соблюдения норм и принципов международного права", - говорится в сообщении.

Кроме того, глава МИД Кыргызстана передал слова поддержки от имени президента Кыргызстана Садыра Жапарова президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Напомним, что 5 марта беспилотные летательные аппараты, запущенные с территории Ирана, атаковали объекты на территории Нахчывана. Один из дронов упал на здание терминала Нахчыванского международного аэропорта, второй - рядом со зданием школы в селе Шекерабад. В результате атаки аэропорта четверо гражданских лиц получили ранения. Посол Исламской Республики Иран в Азербайджане Моджтаба Демирчилу вызван в МИД. Азербайджан заявил, что оставляет за собой право на ответный удар.