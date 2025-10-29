Бирол Акгюн: Турция является сильным партнером западного мира
- 29 октября, 2025
- 20:48
Турция является сильным партнером ЕС и стран Запада в политическом и экономическом плане.
Как сообщает Report, об этом сказал посол Турции в Азербайджане Бирол Акгюн на приеме в Баку по случаю 102-й годовщины основания Турецкой Республики.
Он отметил, что Турция активно взаимодействует с Трансатлантического миром посредством НАТО, Совета Европы и таможенный союз с ЕС:
"Мы видим, что установленная после Второй мировой войны западноцентричная модель мира коренным образом меняется и движется к многополярной глобализации. Турция в данном контексте занимает активную позицию на всех международных платформах для построения более справедливого мира.
С другой стороны, Турция с точки зрения культурных традиций является важной частью исламского мира и играет значительныю роль в рамках ОИС".