Бирол Акгюн: Турция является сильным партнером западного мира

Турция является сильным партнером ЕС и стран Запада в политическом и экономическом плане.

Как сообщает Report, об этом сказал посол Турции в Азербайджане Бирол Акгюн на приеме в Баку по случаю 102-й годовщины основания Турецкой Республики.

Он отметил, что Турция активно взаимодействует с Трансатлантического миром посредством НАТО, Совета Европы и таможенный союз с ЕС:

"Мы видим, что установленная после Второй мировой войны западноцентричная модель мира коренным образом меняется и движется к многополярной глобализации. Турция в данном контексте занимает активную позицию на всех международных платформах для построения более справедливого мира.

С другой стороны, Турция с точки зрения культурных традиций является важной частью исламского мира и играет значительныю роль в рамках ОИС".