    Бирол Акгюн: Турция является сильным партнером западного мира

    Внешняя политика
    • 29 октября, 2025
    • 20:48
    Бирол Акгюн: Турция является сильным партнером западного мира

    Турция является сильным партнером ЕС и стран Запада в политическом и экономическом плане.

    Как сообщает Report, об этом сказал посол Турции в Азербайджане Бирол Акгюн на приеме в Баку по случаю 102-й годовщины основания Турецкой Республики.

    Он отметил, что Турция активно взаимодействует с Трансатлантического миром посредством НАТО, Совета Европы и таможенный союз с ЕС:

    "Мы видим, что установленная после Второй мировой войны западноцентричная модель мира коренным образом меняется и движется к многополярной глобализации. Турция в данном контексте занимает активную позицию на всех международных платформах для построения более справедливого мира.

    С другой стороны, Турция с точки зрения культурных традиций является важной частью исламского мира и играет значительныю роль в рамках ОИС".

    Лента новостей