Бирол Акгюн: Нахчыван имеет особое духовное значение для Турции

Бирол Акгюн: Нахчыван имеет для нас особое духовное значение

Нахчыван занимает исключительное место в турецко-азербайджанских отношениях и имеет особое духовное значение для Турции.

Как сообщает местное бюро Report, об этом посол Турции в Азербайджане Бирол Акгюн заявил журналистам во время своего первого официального визита в Нахчыванскую Автономную Республику.

"Нахчыван - это земля, имеющая для нас особое духовное значение. Это родина великого лидера Гейдара Алиева, а также единственный регион, который великий лидер Мустафа Кемаль Ататюрк назвал "Турецкими воротами" и который имеет сухопутную границу с Азербайджаном. Именно поэтому Нахчыван вошел в историю как место, где был открыт "Мост надежды", - подчеркнул дипломат.

По словам посла, за последние три десятилетия Нахчыван сумел достичь впечатляющего экономического прогресса.

Особое внимание Бирол Акгюн уделил перспективам открытия Зангезурского коридора после Второй Карабахской войны: "Желаем, чтобы этот коридор стал связующим мостом, обеспечивающим мир и сотрудничество в регионе, и способствовал укреплению Среднего коридора".