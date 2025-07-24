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Бирол Акгюн: Нахчыван имеет особое духовное значение для Турции

Бирол Акгюн: Нахчыван имеет особое духовное значение для Турции Бирол Акгюн: Нахчыван имеет для нас особое духовное значение
Внешняя политика
24 июля 2025 г. 11:58
Бирол Акгюн: Нахчыван имеет особое духовное значение для Турции

Нахчыван занимает исключительное место в турецко-азербайджанских отношениях и имеет особое духовное значение для Турции.

Как сообщает местное бюро Report, об этом посол Турции в Азербайджане Бирол Акгюн заявил журналистам во время своего первого официального визита в Нахчыванскую Автономную Республику.

"Нахчыван - это земля, имеющая для нас особое духовное значение. Это родина великого лидера Гейдара Алиева, а также единственный регион, который великий лидер Мустафа Кемаль Ататюрк назвал "Турецкими воротами" и который имеет сухопутную границу с Азербайджаном. Именно поэтому Нахчыван вошел в историю как место, где был открыт "Мост надежды", - подчеркнул дипломат.

По словам посла, за последние три десятилетия Нахчыван сумел достичь впечатляющего экономического прогресса.

Особое внимание Бирол Акгюн уделил перспективам открытия Зангезурского коридора после Второй Карабахской войны: "Желаем, чтобы этот коридор стал связующим мостом, обеспечивающим мир и сотрудничество в регионе, и способствовал укреплению Среднего коридора".

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Версия на английском языке Ambassador Akgun says Nakhchivan holds special spiritual importance for Türkiye
Версия на азербайджанском языке Birol Akgün: Naxçıvan bizim üçün xüsusi mənəvi önəm daşıyır

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