Бинали Йылдырым: Грузия, Азербайджан и Турция предпринимают усилия по обеспечению безопасности Кавказского региона

© REUTERS/Umit Bektas

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ "Мы не можем сказать, что происходящее в Карабахе не имеет к нам никакого отношения. Оставаться равнодушными к несправедливости мы не можем".

Как сообщает Report, об этом на панельном заседании на тему "Понятие силы: Великие державы и прочие" в рамках VI Глобального Бакинского Форума заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

Он отметил, что вооруженные конфликты и противостояния в мире создают проблемы:

"Существует понятие "Даруй людям жизнь, чтобы жило государство". Это относится ко всем людям в мире. Только в таких условиях возможен мир. Турция предпринимает все необходимое в этом направлении. Трагедия людей в Сирии продолжается на протяжении 7 лет. Следует решать региональные конфликты, но, к сожалению, мы видим конкуренцию в противовес этому".

Б.Йылдырым заявил, что Грузия, Азербайджан и Турция предпринимают совместные усилия по обеспечению безопасности Кавказского региона:

"В регионе реализуется ряд международных проектов. Турция отдает предпочтение добрососедским отношениям. Мы – сторонники мира. Турция проявляет большую самоотверженность по обеспечению безопасности границ НАТО и Европы".