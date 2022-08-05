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Билал Хайи: Азербайджан пережил печальный опыт оккупации своих территорий

Билал Хайи: Азербайджан пережил печальный опыт оккупации своих территорий Посол Пакистана в Азербайджане Билал Хайи выразил уверенность в том, что Азербайджан переживший опыт оккупации, способен понять Пакистан в вопросе Джамуа и Кашмира.
Внешняя политика
5 августа 2022 г. 13:31
Билал Хайи: Азербайджан пережил печальный опыт оккупации своих территорий

Посол Пакистана в Азербайджане Билал Хайи выразил уверенность в том, что Азербайджан переживший опыт оккупации, способен понять Пакистан в вопросе Джамуа и Кашмира.

Как передает Report, об этом посол заявил на брифинге по случаю отмечаемого в Пакистане Дня эксплуатации в солидарность с кашмирцами.

"5 августа - важная дата для Пакистана, трагичный день в истории Джамуа и Кашмира, так как в этом день в 2019 году население провинции было лишено прав, прежде признанной и защищенной конституцией Индии”,- заявил он.

Внесенными в конституцию Индии изменениями была отменена определенная степень автономии и право принимать законы в Джамуа и Кашмире с преимущественно мусульманским населением, заявил Билал Хайи.

"Азербайджан знает, что такое боль и ужас войны, печальный опыт оккупации своих территорий и имеет принципиальную позицию в вопросе Джамуа и Кашмира. Азербайджан всегда отдает приоритет соблюдению норм и принципов международного права, так же как и Пакистан. Мы чувствуем поддержку братского Азербайджана", - сказал посол.

Далее представители медиа и другие гости ознакомились с выставкой фотографий об истории конфликта в провинции Джамуа и Кашмир.

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Версия на английском языке Bilal Hayee: Azerbaijan takes principled position on issue of Jammu and Kashmir
Версия на азербайджанском языке Bilal Haye: “Azərbaycan Cammu və Kəşmir məsələsində prinsipial mövqe tutur”

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