Билал Хайи: Азербайджан пережил печальный опыт оккупации своих территорий

Посол Пакистана в Азербайджане Билал Хайи выразил уверенность в том, что Азербайджан переживший опыт оккупации, способен понять Пакистан в вопросе Джамуа и Кашмира.

Посол Пакистана в Азербайджане Билал Хайи выразил уверенность в том, что Азербайджан переживший опыт оккупации, способен понять Пакистан в вопросе Джамуа и Кашмира.

Как передает Report, об этом посол заявил на брифинге по случаю отмечаемого в Пакистане Дня эксплуатации в солидарность с кашмирцами.

"5 августа - важная дата для Пакистана, трагичный день в истории Джамуа и Кашмира, так как в этом день в 2019 году население провинции было лишено прав, прежде признанной и защищенной конституцией Индии”,- заявил он.

Внесенными в конституцию Индии изменениями была отменена определенная степень автономии и право принимать законы в Джамуа и Кашмире с преимущественно мусульманским населением, заявил Билал Хайи.

"Азербайджан знает, что такое боль и ужас войны, печальный опыт оккупации своих территорий и имеет принципиальную позицию в вопросе Джамуа и Кашмира. Азербайджан всегда отдает приоритет соблюдению норм и принципов международного права, так же как и Пакистан. Мы чувствуем поддержку братского Азербайджана", - сказал посол.

Далее представители медиа и другие гости ознакомились с выставкой фотографий об истории конфликта в провинции Джамуа и Кашмир.