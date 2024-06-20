БИГ продолжает информировать мировое сообщество о реальной ситуации в колонизированных регионах

Деятельность Бакинской инициативной группы (БИГ) продолжает повышать осведомленность мирового сообщества о реальной ситуации в колонизированных регионах.

Деятельность Бакинской инициативной группы (БИГ) продолжает повышать осведомленность мирового сообщества о реальной ситуации в колонизированных регионах.

Как сообщает Report, об этом говорится в видеообращении исполнительного директора БИГ Аббаса Аббасова участникам конференции, которая проходит в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в рамках ежегодного заседания специального комитета - C24, созданного в связи с реализацией Декларации ООН о предоставлении независимости колониальным странам и народам.

"Наша организация продолжит поддерживать действия по сохранению основных ценностей равенства и справедливости. Твердо верим, что внесем существенный вклад в искоренение колониализма путем поощрения и защиты прав человека", - сказал он.

А.Аббасов отметил, что Бакинская инициативная группа провела несколько международных мероприятий, на которых обсуждались политические, экономические и культурные последствия колониализма и нарушения прав человека в колонизованных территориях.

"Недавние нарушения французским правительством основных прав человека в Новой Каледонии являются еще одним доказательством того, что правительство Франции не проявляет политической воли к выполнению резолюций Генеральной Ассамблеи ООН о деколонизации", - подчеркнул он.

Выражаем нашу полную солидарность с народом канаки и поддерживаем его справедливую борьбу против расширения электората, а также требуем отмены предложенных французскими властями поправок, добавил исполнительный директор БИГ.