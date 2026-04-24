Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    БИГ призвала мировое сообщество дать объективную оценку политике нетерпимости Армении

    Внешняя политика
    • 24 апреля, 2026
    • 20:44
    Бакинская инициативная группа (БИГ) призвала международное сообщество дать объективную оценку политике этнической дискриминации и нетерпимости властей Армении в отношении азербайджанцев.

    Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении БИГ.

    В документе отмечается, что политика властей Армении в отношении проживавших на территории этой страны азербайджанцев, носила системный характер и являлась частью колониального подхода, направленного на создание моноэтнического государства.

    "Единственной "виной" азербайджанцев была их национальная принадлежность. В 1905-1906 годах, в 1918 году и на последующих этапах XX века они подвергались массовым убийствам, этническим чисткам, грубым нарушениям политических, экономических, социальных и культурных прав.

    Грубые нарушения закона, совершенные против азербайджанцев, были повторением зверств, которые колониальные державы исторически совершали против народов, находившихся под их владычеством", - подчеркивается в заявлении.

    В БИГ также указали, что целенаправленная политика колониального толка, проводимая Армянской ССР, служила поэтапному вытеснению азербайджанцев из мест их исторического проживания, стиранию их культурно-религиозного наследия и, как следствие, превращению Армении в моноэтническую республику.

    "В этой связи операции по массовой депортации азербайджанцев охватили 1948-1953 годы, когда более 150 тыс. азербайджанцев были изгнаны из родных краев. Эти акты обернулись глубокими трагедиями в судьбах людей, разлучили тысячи семей с родными землями, а тяжелые условия переселения нанесли серьезный удар по жизни, здоровью и социальному положению людей.

    В то же время, целенаправленно стиралось принадлежащее азербайджанцам историко-культурное наследие, массово менялись топонимы азербайджанского происхождения, разрушались или присваивались населенные пункты, кладбища, религиозные и культурные памятники. Эта политика не ограничивалась лишь физическим изгнанием людей с их земель, но и была нацелена на стирание их исторической памяти и культурных следов", - отмечается в документе.

    Подчеркивается, что с конца 1987 года власти Армении вновь актуализировали территориальные претензии к Азербайджану, после чего свыше 250 тыс. азербайджанцев, все еще проживавших в Армении, были насильственно изгнаны из своих родных домов. Организовывались вооруженные нападения на азербайджанские села, людей заставляли покидать свои дома - таким образом, на территории Армении была завершена политика этнической чистки против азербайджанцев.

    "Этот процесс был направлен не только против азербайджанцев. В результате политики превращения Армении в моноэтническое государство притеснениям подвергались и другие этнические и религиозные меньшинства, их численность резко сократилась. Этот факт свидетельствует о том, что Армения на протяжении долгих лет вела данную политику целенаправленно. Армения не ограничилась этим и оккупировала 20 процентов суверенных территорий Азербайджана.

    Сегодня, когда продвигается мирная повестка между Арменией и Азербайджаном, серьезную обеспокоенность вызывает то, что в армянском обществе по-прежнему сохраняются риторика ненависти в отношении азербайджанцев и тюрок, реваншистские призывы и расистские подходы. Устойчивый мир возможен только на основе признания исторической несправедливости, уважения прав человека, отказа от политики дискриминации и восстановления прав насильственно изгнанных людей.

    Бакинская инициативная группа призывает международное сообщество, институты по правам человека, соответствующие механизмы ООН и другие международные организации дать объективную оценку политике колониального мышления, а также этнической дискриминации и нетерпимости, проводимой армянским государством против азербайджанцев", - говорится в заявлении.

    Бакинская инициативная группа (БИГ)
    BTQ beynəlxalq ictimaiyyəti Ermənistanın azərbaycanlılara qarşı dözümsüzlük siyasətinə obyektiv qiymət verməyə çağırır
    BIG urges int'l community to provide objective assessment of Armenia's policy of intolerance

