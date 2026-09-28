В рамках ГА ООН поднят вопрос о праве на возвращение западных азербайджанцев - ОБНОВЛЕНО-2

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке прошла международная конференция на тему "Право на возвращение и деколонизация: восстановление запоздалой исторической справедливости".

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на мероприятии, организованном Бакинской инициативной группой (БИГ), обсуждались вопросы права на возвращение, деколонизации, самоопределения, сохранения исторической памяти и культурного наследия.

Выступивший на открытии конференции заведующий отделом Коммуникации и дата-аналитики БИГ Эльгюн Гаджиев затронул вопрос права на возвращение западных азербайджанцев. По его мнению, вопрос права западных азербайджанцев на возвращение в свои прежние места проживания заслуживает рассмотрения в рамках соответствующих структур ООН и международных механизмов.

"Право на возвращение - это фундаментальное право человека. Возвращение в родные края - это не только физическое возвращение. Это означает восстановление идентичности, достоинства, исторической памяти и культурной преемственности", - подчеркнул он.

В рамках мероприятия был продемонстрирован короткометражный документальный фильм, повествующий об истории азербайджанцев, подвергшихся этнической чистке и изгнанных из родных мест на территории нынешней Армении.

Затем конференция продолжила работу панельными дискуссиями. На первой панели под названием "Право на возвращение в контексте деколонизации и международного права" состоялся обмен мнениями вокруг международно-правовых основ права на возвращение, принципов деколонизации и самоопределения, а также роли международных механизмов в защите прав вынужденно перемещенных лиц.

На второй панели под названием "От вынужденного переселения к родному краю - идентичность, историческая память и право на возвращение" обсуждались последствия разлучения людей с родным очагом, возвращение в родные места, сохранение культурной идентичности и исторической памяти, а также условия, необходимые для безопасного и достойного возвращения.

Докторант Университета Джорджа Мейсона, главный редактор Центра исследований политики безопасности Али Мамедов привлек внимание к вопросу возвращения западных азербайджанцев в места их прежнего проживания в Армении. Он отметил, что, несмотря на то, что прошло более трех десятилетий, связи азербайджанских беженцев с местами их происхождения, вопросы возвращения и сохранения культурного наследия сохраняют свою актуальность.

По его словам, азербайджанские общины исторически проживали в Иреване и других районах нынешней Армении, и их историческое присутствие отражено в мечетях, кладбищах, населенных пунктах, исторических топонимах, а также других образцах культурного и религиозного наследия.

В конференции приняли участие представители Новой Каледонии, Корсики, Сен-Мартена и других территорий Карибского бассейна, представители африканских народов и общины сикхов, бывшие правительственные чиновники, представители политических и общественных организаций, эксперты.

В заключение конференции от имени БИГ и участников мероприятия было принято совместное обращение к Специальным докладчикам ООН. В нем содержится призыв содействовать обеспечению безопасного, добровольного, достойного и устойчивого возвращения лиц, проживающих или связанных с Западным Азербайджаном и другими указанными в документе территориями, а также созданию эффективных гарантий для защиты и охраны азербайджанского культурного, религиозного и исторического наследия на территории Армении.

В конце мероприятия участники конференции провели молчаливую акцию. Во время акции были подняты плакаты с лозунгами "Западный Азербайджан - возвращение не благотворительность, а право", "Справедливость начинается с права на возвращение", "Без возвращения деколонизация не завершена", "Положить конец колониализму, восстановить историческую справедливость" и "Самоопределение - это путь к деколонизации".

21:09

Право вынужденных переселенцев на возвращение в родные места связано не только с пересечением физических границ.

Как сообщает Report, об этом юридический консультант организации Sikh Federation International в Канаде Вирринг Прабджот Сингх в ходе обсуждений на тему "Право на возвращение и деколонизация: Восстановление запоздалой исторической справедливости".

"Люди должны иметь право восстановить связь со своей родиной, наследием и священными местами без страха дискриминации или политического наказания", - отметил он.

В данном контексте член Постоянного форума ООН по проблеме лиц африканского происхождения Джун Кристин Мари Сомер подчеркнула важность оперативного предоставления эффективных и соразмерных тяжести нарушений и причиненному ущербу компенсаций.

Отметим, что обсуждения проводятся Бакинской инициативной группой (БИГ) в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

20:19

Бакинская инициативная группа (БИГ) приняла участие в 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении БИГ в социальных сетях.

"Бакинская инициативная группа вновь на Генеральной Ассамблее ООН", - говорится в публикации.

Отмечается, что были проведены обсуждения на тему "Право на возвращение и деколонизация: Восстановление запоздалой исторической справедливости".