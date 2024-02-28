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В Берлине началась встреча глав МИД Азербайджана, Германии и Армении

В Берлине началась встреча глав МИД Азербайджана, Германии и Армении Глава МИД Германии Анналена Бербок проведет в Берлине в течение дня встречу с армянским и азербайджанским коллегами Араратом Мирзояном и Джейхуном Байрамовым, которые прибыли на переговоры.
Внешняя политика
28 февраля 2024 г. 17:50
В Берлине началась встреча глав МИД Азербайджана, Германии и Армении

В Берлине проходит трехсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана, Германии и Армении - Джейхуна Байрамова, Анналены Бербок и Арарата Мирзояна.

Как передает Report, об этом пресс-секретарь армянского МИД Ани Бадалян написала на своей странице в соцсети "Х".

17:43

Глава МИД Германии Анналена Бербок проведет в Берлине в течение дня встречу с армянским и азербайджанским коллегами Араратом Мирзояном и Джейхуном Байрамовым, которые прибыли на переговоры.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на брифинге представитель внешнеполитического ведомства Германии.

"В рамках мероприятия Бербок встретится с обоими министрами иностранных дел для двусторонних переговоров, также запланированы трехсторонние переговоры. И министр сделает заявление для прессы в начале этой трехсторонней дискуссии", - сказал он.

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Версия на английском языке Meeting of Azerbaijani, German and Armenian FMs kicks off in Berlin
Версия на азербайджанском языке Almaniyanın XİN başçısının Berlində Ermənistan və Azərbaycandan olan həmkarları ilə görüşü başlayıb

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