В Берлине началась встреча глав МИД Азербайджана, Германии и Армении

Глава МИД Германии Анналена Бербок проведет в Берлине в течение дня встречу с армянским и азербайджанским коллегами Араратом Мирзояном и Джейхуном Байрамовым, которые прибыли на переговоры.

В Берлине проходит трехсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана, Германии и Армении - Джейхуна Байрамова, Анналены Бербок и Арарата Мирзояна.

Как передает Report, об этом пресс-секретарь армянского МИД Ани Бадалян написала на своей странице в соцсети "Х".

17:43

Глава МИД Германии Анналена Бербок проведет в Берлине в течение дня встречу с армянским и азербайджанским коллегами Араратом Мирзояном и Джейхуном Байрамовым, которые прибыли на переговоры.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на брифинге представитель внешнеполитического ведомства Германии.

"В рамках мероприятия Бербок встретится с обоими министрами иностранных дел для двусторонних переговоров, также запланированы трехсторонние переговоры. И министр сделает заявление для прессы в начале этой трехсторонней дискуссии", - сказал он.