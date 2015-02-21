Белый дом: США могут ввести против России дополнительные санкции

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Соединенные Штаты по-прежнему допускают возможность введения против России дополнительных санкций в случае, как выразились в Белом доме, "невыполнения Минских соглашений по урегулированию ситуации на Украине". Об этом, как передает Report со ссылкой на ТАСС, заявил на встрече с журналистами пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест.

Он подчеркнул, что США обеспокоены сообщениями о нарушении договоренностей о прекращении огня на востоке Украины "сепаратистами, которые пользуются поддержкой России". Если такие действия продолжатся, и Минские соглашения соблюдаться не будут, то России "придется заплатить еще большую цену", сказал Эрнест, имя в виду западные санкции против РФ.