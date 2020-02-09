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Белорусский депутат: Выборы в Азербайджане проходят спокойно

Белорусский депутат: Выборы в Азербайджане проходят спокойно
© Report / Firi Salim

Все избирательные  участки в Азербайджане подготовлены к проведению выборов и обеспечению всех требований законодательства, а именно проведению всеобщих, равных и демократических выборов.

Как сообщает Report, об этом заявил белорусский депутат Игорь Комаровский.

"Посетив 15 участков, я хочу констатировать, что выборы идут в спокойном режиме. Все субъекты избирательного процесса находят между собой общий язык. Я имею в виду и членов избирательных комиссий и наблюдателей, в первую очередь, национальных наблюдателей Азербайджана.

Мы общались с ними и узнали, что существенных вопросов и нареканий нет. Убежден, что избирательный процесс будет идти на протяжении всего дня также  конструктивно  и спокойно, и азербайджанский народ - избиратели -   сделают достойный выбор, который позволит ему улучшить жизнь общества и в дальнейшем  динамично развиваться и экономически, и социально. Имею в виду те преобразования и реформы, которые проходят в республике", - заявил И. Комаровский.

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