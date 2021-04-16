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Белорусский политолог: Механизмы МГ ОБСЕ просто не работают

Белорусский политолог: Механизмы МГ ОБСЕ просто не работают "Азербайджанское направление рассматривалось как одно из перспективных для Беларуси"
Внешняя политика
16 апреля 2021 г. 15:07
Белорусский политолог: Механизмы МГ ОБСЕ просто не работают

Функционирующая на протяжении почти 30 лет Минская группа ОБСЕ так и не смогла выработать механизмы для урегулирования нагорно-карабахского конфликта. В целом, все подобные дипломатические, политические механизмы просто не работают.

Об этом Report заявил белорусский политолог, глава Центра политического анализа и прогноза Павел Усов, комментируя вопрос о деятельности МГ ОБСЕ в постконфликтный период.

"Минская группа ОБСЕ, которая была создана в период первой войны в Нагорном Карабахе должна была выработать политические механизмы урегулирования конфликта, но по сути в замороженном и полуоткрытом состоянии он длился на протяжении почти 30 лет, и в конечном итоге из-за того, что не было выработано каких-то механизмов, и эти механизмы не были имплементированы, конфликт так и не был разрешен, и в принципе начался его второй этап, закончившийся недавно.

Судя по тому, что происходит сегодня на востоке Украины, все эти дипломатические, политические механизмы на сегодняшний день на постсоветском пространстве просто не работают. Они не являются авторитетными источниками, не могут обеспечить стабильность, и даже если механизмы были бы выработаны, нет тех государств или организаций, которые могли бы применить их на практике", - заявил политолог, добавив, что при отсутствии общеполитической воли, прежде всего на международном уровне, в решении конфликтов , какие-то площадки, переговоры по факту не имеют никакого значения.

Комментируя рабочий визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Азербайджан, в ходе которого был подписан ряд двухсторонних документов, П. Усов заявил, что до выборов отношения Беларуси с Азербайджаном развивались довольно динамично, как в экономическом, так и военно-стратегическом плане.

"Азербайджан являлся одним из альтернативных источников поставок нефти. Перед самыми выборами были заключены соглашения о поставках 80 тысяч тонн нефти в Беларусь, как альтернативных российским в результате политического напряжения по линии Минск-Москва. Поэтому азербайджанское направление рассматривалось как одно из перспективных для Беларуси", - отметил политолог.

"Этот визит был более важен для Лукашенко. Это второй после выборов его визит за рубеж. Он важен для самого Лукашенко прежде всего с целью прервать блокаду, показать Западу что Беларусь не изгой, и что у нее есть партнеры", - считает П. Усов.

Он отметил, что этот визит важен и с точки зрения развития экономического сотрудничества с другими странами, поскольку «Беларуси нужно выходить из режима санкций, которые подрывают ее экономику».

"Азербайджан мог бы стать таким направлением", - считает политолог.

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