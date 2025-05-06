О нас

Белорусская делегация потрясена темпами восстановления Карабаха

Белорусская делегация потрясена темпами восстановления Карабаха Белорусская делегация потрясена темпами восстановления Карабаха
Внешняя политика
6 мая 2025 г. 15:48
Белорусская делегация потрясена темпами восстановления Карабаха

Белорусская делегация, прибывшая в Азербайджан в рамках визита премьера Беларуси, потрясена темпами восстановительных работ в Карабахе.

Как передает корреспондент Report, об этом заявил генеральный директор Минского автомобильного завода Валерий Иванкович.

"Сегодня мы ознакомились с процессом восстановления на этих территориях, работа ведется активно и с использованием инноваций.  Нас поразил объем инвестиций и масштабы проделанной работы", - сказал он.

Иванкович также отметил, что Минский автомобильный завод давно присутствует на азербайджанском рынке.

"Азербайджан - один из стратегических партнеров, причем по различным направлениям. У нас хорошо налажено сотрудничество с Гянджинским заводом в вопросе сборки машин и поставки комплектующих для них", - сказал он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Belarus heyəti Qarabağın bərpasının tempindən heyrətə gəlib

Самое важное

Владимир Путин поздравил президента Азербайджана
Владимир Путин поздравил президента Азербайджана
3 мая 2025 г. 16:23
ПРООН прекращает свою деятельность в Азербайджане
ПРООН прекращает свою деятельность в Азербайджане
2 мая 2025 г. 12:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi