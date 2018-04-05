Беларусь приветствует председательство Азербайджана в Движении неприсоединения

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ "Сегодня нет альтернативы диалогу и сотрудничеству, которые необходимо налаживать".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас на открывшейся сегодня в Баку конференции глав МИД стран Движения неприсоединения.

"Устойчивое развитие невозможно обеспечить вне вопросов безопасности. Мы приветствуем председательство Азербайджана. Азербайджан и Беларусь наладили тесное сотрудничество как члены Движения неприсоединения", - заявил замминистра.