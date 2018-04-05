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    Беларусь приветствует председательство Азербайджана в Движении неприсоединения

    Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ "Сегодня нет альтернативы диалогу и сотрудничеству, которые необходимо налаживать".

    Как сообщает Report, об этом заявил  заместитель министра иностранных дел Беларуси  Андрей Дапкюнас на открывшейся сегодня в Баку конференции глав МИД стран Движения неприсоединения.

    "Устойчивое развитие невозможно обеспечить вне вопросов безопасности. Мы приветствуем председательство Азербайджана. Азербайджан и Беларусь наладили тесное сотрудничество как члены Движения неприсоединения", - заявил замминистра.  

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