БДИПЧ ОБСЕ открыла миссию по наблюдению за выборами в Азербайджане - ДОПОЛНЕНО

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Сегодня Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ официально открыло свою миссию по наблюдению за досрочными парламентскими выборами , которые пройдут в Азербайджане 9 февраля.

Как сообщает Report, об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Баку глава наблюдательной миссии Питер Тейлер (Peter Tejler) (Швеция).

Он напомнил, что миссия развернута по официальному приглашению властей Азербайджана.

Долгосрочная миссия состоит из основной группы из 12 экспертов, базирующейся в Баку.

БДИПЧ запросило 30 долгосрочных наблюдателей для размещения по всей стране с 14 января, а также 350 краткосрочных наблюдателей будут следить за голосованием в день выборов 9 февраля.

"Краткосрочные наблюдатели через несколько дней после выборов покинут страну, а долгосрочная миссия останется и будет наблюдать за поствыборочным периодом. Мы работаем на одной и той основе, как и во всех странах. Наша работа в Азербайджане не отличается.

Мы здесь только для того, чтобы наблюдать за выборами. Мы приехали сюда без предубеждений и не намерены сравнивать данные выборы с прошедшими в стране ранее и с выборами в других странах", - заявил глава миссии П. Тейлер.

По его словам, прибывшая в Баку долгосрочная миссия наблюдателей будут следить за процессом регистрации кандидатов, агитационной деятельностью, работой избирательной администрации и соответствующих государственных органов, внедрением правовых рамок и др. В рамках наблюдения миссия также будет следить за освещением кампании в СМИ.

В день выборов миссия БДИПЧ объединит усилия с делегациями Парламентской ассамблеи ОБСЕ и Парламентской ассамблеи Совета Европы для наблюдения за открытием избирательных участков, голосованием, подсчетом голосов и подведением итогов.

По словам П. Тейлера, миссия БДИПЧ ОБСЕ в ходе наблюдения опубликует промежуточный отчет, также еще один - предварительный отчет - будет опубликован на следующий день после выборов. Окончательный отчет, содержащий итоги всего избирательного процесса и включающий рекомендации, будет опубликован примерно через два месяца после окончания избирательного процесса.