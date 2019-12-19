БДИПЧ ОБСЕ опубликует отчет оценочной миссии в связи с парламентскими выборами в Азербайджане на следующей неделе

Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ направляет оценочную миссию в Азербайджан в связи с предстоящими 9 февраля парламентскими выборами, отчет миссии будет опубликован на следующей неделе. Об этом Report заявили в пресс-службе БДИПЧ ОБСЕ.

"Бюро по демократическим институтам и правам человека получило официальное приглашение от властей Азербайджана для наблюдения за предстоящими парламентскими выборами. И, как всегда, после такого приглашения, БДИПЧ направляет миссию по оценке потребностей для оценки предвыборной среды и подготовки к предстоящим выборам. В отчете оценочной миссии, который должен быть опубликован на следующей неделе, будут даны рекомендации относительно формирования потенциальной миссии по наблюдению за выборами, в том числе касательно необходимого количества наблюдателей", - заявили Report в БДИПЧ.