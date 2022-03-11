Баронесса Николсон: Великобританию и Азербайджан связывают чрезвычайно прочные отношения

Интервью Report c торговым посланником премьер-министра Великобритании по Азербайджану баронессой Эммой Николсон

Интервью Report c торговым посланником премьер-министра Великобритании по Азербайджану баронессой Эммой Николсон.

- В этом году Азербайджан и Великобритания отмечают 30-летие установления дипломатических отношений. Каковы, на ваш взгляд, наиболее важные аспекты этого сотрудничества?

- За последние 30 лет между Великобританией и Азербайджаном установились чрезвычайно прочные отношения. Этот диапазон простирается от личных дружеских отношений вплоть до преимуществ Южного газового коридора. Сейчас он [ЮГК] обеспечивает энергоресурсами большое число стран по всей Европе. Это огромное достижение, оно уникально.

- Как пандемия коронавируса повлияла на торговлю между странами? Что делается для активизации торговых связей?

- Во время пандемии мы узнали, что человеческие отношения не могут быть налажены только с помощью интернета, электронной почты, телефонов и писем. Это должно быть общение лицом к лицу. Теперь мы понимаем друг друга гораздо лучше, чем по тысячам звонков. Я думаю, что во время всей пандемии мы поняли, насколько ценно видеть друг друга. Конечно, это сильно повлияло на бизнес и отрасли промышленности, это повлияло на все, унесло много жизней всех возрастных групп по всему миру.

Положительным моментом является то, что, как только пандемия пошла на спад, хотя еще не полностью завершилась, использование прививок, вакцинации бустером действительно открыли дверь для возобновления нормальной жизни. Экономика сразу же снова набирает обороты.

В моем маленьком районе, где я живу, в Лондоне, недалеко от британского парламента, почти все небольшие магазинчики закрылись, и мы все чувствовали грусть, что никогда больше не вернемся к нормальной жизни, но нет. Почти все начали заново открывать свои двери, перекрашивать фасад, и возвращаться к работе. Будем надеяться, что COVID нанес краткосрочный ущерб.

В бизнесе и промышленности потенциал восстановления настолько велик, что я вообще не беспокоюсь об этом.

- Как Великобритания может помочь Азербайджану развитии ненефтяного сектора и переходе на возобновляемые источники энергии?

- У нас самих в Великобритании также есть нефть и газ, так что нам повезло в этом смысле. Но мы считаем, что есть и другие способы получения энергии, поэтому мы работаем над возобновляемыми источниками энергии через BP и другие компании здесь, и с министерствами. Мы считаем, что и в этом мы можем быть лидерами рынка вместе с Азербайджаном. В жизни нет только одного источника энергии, их множество. У нас есть всевозможные предложения, в частности, у BP сейчас есть всевозможные предложения правительству по возобновляемым источникам энергии. Я надеюсь, вновь скоро приехать сюда из-за новых контрактов.

- Какой вклад Великобритания может внести в восстановление освобожденных территорий Азербайджана?

- Сегодня и вчера в ходе встреч у меня была хорошая возможность помочь в создании новой британской торговой палаты здесь, а также встретиться с вашими министрами, чтобы обсудить, как мы можем продолжать развивать бизнес между странами. И, конечно, мы рады видеть ваших бизнесменов, приезжающих к нам в Лондон.

Большинство наших предприятий, как ни странно, не похожи на BP, а являются предприятиями малого и среднего бизнеса. Вот в чем заключаются наши настоящие сильные стороны, и если вы подумаете об этом, то именно в этом заключаются сильные стороны всех стран. Слишком опасно полагаться только на одну или две компании. Свободный рынок — это путь вперед, потому что там у вас есть компании всех видов, масштабов и типов.

Я действительно предлагаю здешним предпринимателям посетить нас. Посольство Великобритании здесь, я сама торговый посланник премьер-министра Великобритании, мы организуем для них нужные встречи для налаживания сотрудничества с британскими компаниями.

- Какие встречи вы провели в Баку в ходе нынешнего визита и каковы основные результаты?

- У меня состоялся ряд официальных встреч. В начале визита я встретилась с президентом [9 марта ], и у нас состоялась долгая дискуссия о бизнесе, о том, что мы можем сделать, чтобы расширить бизнес между нашими двумя странами.

Я также посетила офис первого вице-президента [10 марта ], где состоялась чрезвычайно приятная встреча. Нам нужно было очень многое обсудить, в том числе восстановление ранее оккупированных территорий и то, что там происходит. Великобритания снова может многое предложить, например, в области разминирования. У нас есть эксперты в этом деле. У нас была очень хорошая дискуссия.

Также состоялись мои встречи с министрами экономики, энергетики Азербайджана.

Также я посетила Центр реабилитации детей с синдромом аутизма в Баку. Его создание - это выдающийся результат. Дать возможность детям, родившимся с аутизмом, жить нормальной и полноценной жизнью - это так замечательно.

- Какими вы видите перспективы сотрудничества в сфере здравоохранения?

- Мы на встрече с первым вице-президентом обсуждали вопросы здравоохранения.

Вчера мы также осмотрели одну из крупных частных больниц. Во время моего предыдущего визита я также узнала, как реализуется в стране обязательное медицинское страхование, чтобы сделать его доступным для всего населения.