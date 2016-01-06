Барак Обама пригласил президента Азербайджана на саммит ядерной безопасности

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев приглашен на IV саммит ядерной безопасности, который состоится весной этого года в Вашингтоне.

Как сообщает Report, об этом написал на своей официальной странице в Twitter заместитель руководителя Администрации президента, заведующий отделом внешних связей Новруз Мамедов.

Н.Мамедов отметил, что 3 декабря 2015 года президент США Барак Обама направил президенту Азербайджана И.Алиеву письмо, в котором пригласил его на IV саммит ядерной безопасности. В письме президент США отметил, что "Азербайджан демонстрирует сильную поддержку глобальной архитектуры ядерной безопасности".

Cаммит ядерной безопасности проводится раз в два года. В 2014 году он был проведен в Гааге, в 2012 году - в Сеуле.