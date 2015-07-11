​Барак Обама поздравил президента Азербайджана по случаю праздника Рамазан

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю праздника Рамазан.

Как сообщает Report, Б.Обама направил президенту Азербайджана поздравительное письмо.

В письме говорится: "В то время, когда Вы отмечаете праздник Рамазан, американский народ присоединяется к самым добрым пожеланиям, которые Мишель и я передаем Вам и Вашему народу.

В месяц Рамазан мусульмане всего мира, в том числе наша сильная и активная американская мусульманская община, духовным обновлением и богослужением стремились быть ближе к Аллаху. Месяц Рамазан предоставил возможность быть вместе с родными, протянуть руку помощи нуждающимся, а также подумать о совершенстве и спокойствии, которые приходят с убеждениями. Это также был месяц, когда орудж и молитвы напоминали нам о ценностях, которые мы разделяем, о человечности.

Пусть наступающий год принесет Вам радость, развитие и благополучие.

С праздником Рамазан!"