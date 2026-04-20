Бангладеш предложил Азербайджану механизм регулярных консультаций МИД

Бангладеш предлагает Азербайджану механизм регулярных консультаций между министерствами иностранных дел для системного развития двусторонних отношений.

Об этом в комментарии турецкому бюро Report заявил министр иностранных дел Бангладеш Халилур Рахман.

По его словам, Дакка намерена выстроить сотрудничество с Баку на более структурированной и системной основе.

"С этой целью мы предлагаем проводить регулярные консультации между нашими внешнеполитическими ведомствами. Этот механизм уже доказал свою эффективность в сотрудничестве с рядом стран и позволит всесторонне рассматривать двусторонние отношения, определять приоритетные направления и усиливать координацию", - отметил министр.

Рахман также сообщил, что занимает должность около двух месяцев и одним из первых вопросов, с которым ему пришлось столкнуться, стала организация возвращения граждан Бангладеш, проживающих в Иране, через Баку.

"Мы искренне благодарим правительство Азербайджана за оказанную в этом процессе важную поддержку", - подчеркнул он.

Кроме того, глава МИД отметил важность открытия взаимных посольств в Азербайджане и Бангладеш.

"Этот шаг будет способствовать укреплению дипломатических связей, расширению контактов между нашими народами, развитию торговли и углублению общего сотрудничества. В перспективе мы также планируем обсудить вопросы упрощения или отмены визового режима", - добавил он.