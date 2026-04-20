Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Бангладеш предложил Азербайджану механизм регулярных консультаций МИД

    Бангладеш предложил Азербайджану механизм регулярных консультаций МИД

    Бангладеш предлагает Азербайджану механизм регулярных консультаций между министерствами иностранных дел для системного развития двусторонних отношений.

    Об этом в комментарии турецкому бюро Report заявил министр иностранных дел Бангладеш Халилур Рахман.

    По его словам, Дакка намерена выстроить сотрудничество с Баку на более структурированной и системной основе.

    "С этой целью мы предлагаем проводить регулярные консультации между нашими внешнеполитическими ведомствами. Этот механизм уже доказал свою эффективность в сотрудничестве с рядом стран и позволит всесторонне рассматривать двусторонние отношения, определять приоритетные направления и усиливать координацию", - отметил министр.

    Рахман также сообщил, что занимает должность около двух месяцев и одним из первых вопросов, с которым ему пришлось столкнуться, стала организация возвращения граждан Бангладеш, проживающих в Иране, через Баку.

    "Мы искренне благодарим правительство Азербайджана за оказанную в этом процессе важную поддержку", - подчеркнул он.

    Кроме того, глава МИД отметил важность открытия взаимных посольств в Азербайджане и Бангладеш.

    "Этот шаг будет способствовать укреплению дипломатических связей, расширению контактов между нашими народами, развитию торговли и углублению общего сотрудничества. В перспективе мы также планируем обсудить вопросы упрощения или отмены визового режима", - добавил он.

    Халилур Рахман Азербайджано-Бангладешские отношения Политические консультации Развитие сотрудничества Эвакуация из Ирана
